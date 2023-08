ITM-Power Aktie: Nel ASA und Plug Power auf dem Vormarsch!

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Wasserstoffindustrie ist geprägt von namhaften Playern wie Nel ASA (Norwegen) und Plug Power (USA), die für gewöhnlich im Rampenlicht der Medien stehen. Dabei geraten kleinere Anbieter wie ITM Power aus Großbritannien oft in den Hintergrund. Aber das Unternehmen mit Sitz in Sheffield hat kürzlich bemerkenswerte Fortschritte gemacht, sowohl betrieblich als auch an der Börse: Die ITM-Aktie hat die Aktien von Nel und Plug eindeutig überholt.

Im vergangenen Monat konnte sich die Aktie von Plug Power nur um etwa acht Prozent verbessern, ebenso bei Nel ASA. Obwohl auch die ITM-Aktie in dem allgemeinen Abschwung der letzten Woche nachgegeben hat – sie verlor vier Prozent auf aktuell 1,05 Euro in den letzten fünf Handelstagen – haben ihre Papiere im Laufe des Monats immer noch mehr als 30 Prozent...