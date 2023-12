ITM Power Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Itm Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -47,87 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,46 Prozent hatte, lag Itm Power um 49,01 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Itm Power liegt aktuell bei 45,73, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 50,21 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Itm Power verläuft bei 75,4 GBP, während der Aktienkurs bei 57,36 GBP liegt, was einem Abstand von -23,93 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem aktuellen Niveau von 61,13 GBP eine Differenz von -6,17 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Itm Power mit 0 Prozent 4,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als ein unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.