ITM Power Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Aktienkursvergleich von Itm Power zeigt eine Performance von -37,95 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -0,52 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -37,43 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Itm Power 39,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Laut Analysteneinschätzung ergibt sich für Itm Power ein "Gut"-Rating, da 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel bewertet, da 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Itm Power liegt im Durchschnitt bei 200 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 267,92 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 54,36 GBP lag, was einem Unterschied von -20,9 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (68,72 GBP) entspricht. Die Anleger interessieren sich aktuell vor allem für positive Themen, wodurch die Aktie heute ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung für die Itm Power-Aktie basierend auf den genannten Kriterien.