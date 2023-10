ITM Power-Aktie: Kursziel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power läuft wieder in Richtung Norden. Immerhin – am Montag ging es um gut 3,5 % aufwärts. Dies ist noch immer kein Befreiungsschlag, oder sogar weit davon entfernt. Aber: Es liegt ein Signal dafür vor, dass es durchaus Käufer für den Titel gibt. Die Notierungen sind zuvor in den vergangenen fünf Tagen um -6 % nach unten abgeschmiert. Die mittel- und langfristige Bilanz ist sogar deutlich verheerender. Auf der anderen Seite aber hat ITM Power offenbar noch die Chance, zumindest bei den Analysten zu punkten.