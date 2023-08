ITM Power-Aktie: Kursentwicklung im Fokus

Kürzlich hat der britische Wasserstoff-Player ITM Power auf den Finanzmärkten die Konkurrenz ein wenig hinter sich gelassen, fast schon unerwartet. Mit einem Plus von über 2% waren die Kurse allein am Freitag stärker als bei Nel Asa oder Plug Power. Während Plug Power nur um 0,5% zulegte und Nel Asa um 0,6%, erzielte ITM Power in diesem Jahr weitaus mehr Schlagzeilen.

ITM Power: Hier ist der neueste Trend

Nel Asa und Plug Power sind beinahe entscheidend abgerutscht, während ITM Power es im Laufe des Jahres geschafft hat, um satte 3,7 % zu steigen. Es mag Gründe dafür geben; immerhin dominierte ITM Power in den letzten zwei bis drei Wochen den Börsenmarkt im Bereich Wasserstoff.

Allerdings konnte das Unternehmen aus ökonomischer Perspektive noch keine nennenswerten Erfolge verbuchen. Nach Meinung und Analyse der Experten wird...