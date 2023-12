ITM Power Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Itm Power-Aktie wird derzeit auf Grundlage der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der Aktienkurs liegt mit 57,36 GBP etwa 23,93 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 75,4 GBP. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 61,13 GBP ergibt sich ein Abstand von -6,17 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Itm Power-Aktie 2 "Gut"-Bewertungen von Analysten. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Es liegen derzeit keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 230 GBP, was ein Aufwärtspotential von 300,98 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Itm Power-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Itm Power-Aktie 4,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dessen wird das Investment als unrentabel angesehen und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Itm Power-Aktie liegt bei 45,73 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,21, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung der Itm Power-Aktie als "Neutral".