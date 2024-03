ITM Power-Aktie: Jetzt wird es bitter!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Montag weitere – 0,5 % hinnehmen müssen. Die Aktie befindet sich auf Talfahrt, wie in etwa -6 % über den Zeitraum von fünf Tagen auch belegen. Die Notierungen sind zwischenzeitlich vor einigen Wochen (Mitte Februar) einmal deutlich nach oben gerutscht, nachdem das Unternehmen mit seinen Halbjahreszahlen am Ende die Börsen sogar überzeugen konnte. Jetzt aber sieht es nicht so aus, als würde daraus tragfähiges, langfristiges Vertrauen erwachsen.

Die Notierungen sind dabei aktuell wohl auch deshalb schwach, weil nicht absehbar ist, womit die Umsätze signifikant steigen sollen. Nachrichten aus dem Unternehmen heraus gibt es nicht. Die Briten wollen im laufenden Jahr zwar 22 Millionen Euro Umsatz schaffen, das aber würde keinesfalls reichen.

ITM Power: Das wird über Jahre schwierig

Selbst wenn – ohne Nachrichten – auch die Umsätze und “Gewinne” (real: Verlustzahlen) für das nächste Jahr stimmten, sind bei -38 Millionen Euro Verlust und gut 50 Millionen Euro Gewinn noch keine guten Aussichten für die nächsten Jahre zu erwarten. Sind aktuell etwa Short-Investoren schon in den Startlöchern? Das wäre nicht das erste Mal bei ITM Power.

