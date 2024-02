ITM Power Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktie von Itm Power weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 4 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Itm Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,38 Prozent erzielt, was 49,07 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 2,69 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,39 Prozent, und Itm Power liegt aktuell 47,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Itm Power-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Itm Power von 58,72 GBP 16,73 Prozent unter dem GD200 (70,52 GBP) liegt, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 54,82 GBP auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +7,11 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Itm Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.