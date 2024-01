ITM Power Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Itm Power zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industriesektors eine Rendite von -44,82 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,91 Prozent erzielt hat, liegt Itm Power mit 51,73 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Itm Power 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Itm Power in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Itm Power bei 51,28 GBP liegt, was eine Entfernung von -29,86 Prozent vom GD200 (73,11 GBP) darstellt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 57,33 GBP, was zu einem Abstand von -10,55 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der Itm Power-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Itm Power als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 94,01, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 61,52 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.