ITM Power-Aktie: Jetzt kracht es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Montag einen eminenten Rückschlag erlitten. Die Briten verloren am Vormittag bis in die frühen Nachmittagstunden hinein in etwa gut -5 %. Damit ist die Aktie klar unter die Grenze von 0,70 Euro gefallen. Das Problem: Es gibt keine großen Nachrichten zudem Titel. Die Aktei hat einfach aus sich selbst heraus die Märkte zum Verkauf angeregt. Das macht sich bemerkbar.

Der Marktwert ist auf nur noch 445 Millionen Euro nach unten korrigiert worden. Damit ist die Aktie aus der Perspektive der Märkte ein klarer Penny Stock – nun nach Maßgabe der Marktkapitalisierung wie auch auf Basis des Aktienkurses selbst. Das wiederum hindert in aller Regel Value-Investoren daran, zu investieren.

ITM Power: alles nur ein Strohfeuer?

Die Frage wird sein, ob alles, was ITM Power zuletzt gelungen war, nur ein Strohfeuer ist. Denn die Briten haben dabei von ihren Halbjahreszahlen gelebt. Die waren so gut ausgefallen wie erwartet. Verluste sind dennoch angefallen.

Analysten gehen derweil davon aus, der Titel würde ca. gut 60 % klettern können!

