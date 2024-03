ITM Power Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Itm Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 68,07 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,62 GBP, was einem Unterschied von -21,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 55,22 GBP wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Itm Power-Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst sie positiv einschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Itm Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,95 Prozent erzielt, was 41,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie 39,99 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.