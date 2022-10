ITM Power-Aktie: Ist der Boden erreicht?

Den September für die ITM Power-Aktie als turbulent zu bezeichnen, käme einer absoluten Untertreibung gleich. Das Papier erlebte einen der schlechtesten Monate seiner Geschichte, was nicht (nur) auf die vielen aktuellen politischen und wirtschaftlichen Krisen zurückzuführen ist. In der Hauptsache waren es vernichtende Zahlen, welche die Anleger in die Flucht trieben. Zusätzlich hinterließ es keinen guten Eindruck, dass der CEO… Hier weiterlesen