ITM Power Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Analystenbewertung: Itm Power hat in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Itm Power. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 200 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (45,12 GBP) könnte die Aktie somit um 343,26 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Itm Power-Aktie somit eine "gute" Bewertung aus Sicht der Analysten.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung weist Itm Power derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 4,39 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,39 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Relative Stärkeindex: Basierend auf dem Relative Stärkeindex ist die Aktie von Itm Power neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Itm Power-Aktie beträgt 78,21, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 55,48 liegt, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Stimmung und Buzz: Die Entwicklung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung bei Itm Power über einen längeren Zeitraum bietet interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild. Insgesamt zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "neutrale" Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer "guten" Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "gut" für Itm Power in diesem Bereich.