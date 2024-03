ITM Power Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Itm Power hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -46,38 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrischen Ausrüstung"-Branche von -0,01 Prozent schneidet das Unternehmen mit 46,37 Prozent deutlich schlechter ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Itm Power-Aktie positiv und geben ihr insgesamt 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie beträgt ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 200 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 267,24 Prozent entspricht. Somit erhält Itm Power eine positive Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung rund um die Itm Power-Aktie in den letzten Wochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Itm Power-Aktie von 54,46 GBP als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -21,13 Prozent vom GD200 (69,05 GBP) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 55,77 GBP, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -2,35 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Itm Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.