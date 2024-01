ITM Power Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Itm Power liegt bei 62,4, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 65,3, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Langfristig gesehen wird die Itm Power-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit einer Gesamtbewertung von 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 200 GBP. Dies würde eine Performance von 324,99 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 47,06 GBP liegt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Itm Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 4,28 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnittskurs für die Itm Power-Aktie bei 71,47 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 47,06 GBP, was einer Abweichung von -34,15 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages- als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen eine negative Abweichung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Itm Power daher gemäß der einfachen Charttechnik eine negative Bewertung.

Sollten ITM Power Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ITM Power-Analyse.

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...