ITM Power-Aktie: Fast schon eine Sensation!

Bernd Wünsche

Am Donnerstag fielen fast überall die Kurse. Ausgerechnet bei der schwächelnden ITM Power jedoch hat sich an den Entwicklungen der vergangenen Tage noch nichts geändert – die Aktie konnte am Donnerstag sogar mit dem Plus von fast 1 % eine Ausnahme bilden. Haben die Analysten doch Recht?