ITM Power-Aktie: Es wird schwierig!

Schon wieder wird ITM Power an den Börsen unter Druck gesetzt. Der Titel hat in den vergangenen Wochen seit Anfang Februar wieder ausgehend von fast 0,80 Euro deutlich nachgegeben und fast 20 % verloren. Die Notierungen sind damit auch wieder unter die Trendmarken GD100 und GD200 gerutscht. Dies kann bei Investoren, die mit Algorithmen arbeiten, zu einer Abweisung des Papiers führen, sprich: Zum Verkauf. Es ist in den vergangenen Tagen bereits deutlich geworden, dass immer weniger Handelsvolumina an den Börsen aufgerufen worden ist. Das wiederum bedeutet: Bei fallenden Kursen sind die Papiere weiter wenig gefragt.

Ein Grund dafür wird sein, dass die Notierungen derzeit immens nachrichtenlos bewertet werden. Nach den vor einigen Wochen vorgetragenen Halbjahreszahlen gibt es keine Indikation mehr dafür, dass die Umsätze tatsächlich noch steigen sollten. Es wird aktuell nicht wahrscheinlicher, dass es für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens tatsächlich vorangeht. Die Umsätze im laufenden Jahr bleiben mit ca. 22 Millionen Euro wahrscheinlich auf dem Niveau von weniger als 10 % der Marktkapitalisierung – das ist und bleibt schwach.

