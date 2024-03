ITM Power-Aktie: Es geht dahin!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Donnerstag eine besondere Enttäuschung produziert. “Besonders” heißt hier, dass die Aktie zwar nur mit -0,7 % aus dem Rennen ging. Allerdings reagierte das Papier auf gute Branchen-Nachrichten überhaupt nicht. Nel Asa aus Norwegen hat einen immensen Zuschuss aus den USA bzw. eine Ankündigung zu einer solchen Subvention erhalten. 75 Millionen Dollar wird Nel Asa kassieren, bei einem Jahresumsatz von 150 (2023) bis 200 Millionen Dollar (2024). Die Branche beginnt also, in den USA zu landen und sich Geld aus dem IRA (Inflation Reduction Act) zu organisieren. ITM Power hat davon nicht profitiert.

ITM Power: Das war zu wenig

Das ist am Ende zu wenig, um noch zu reüssieren. Nel Asa hat im Vergleich einen Satz nach vorne gemacht. Bei ITM Power hat sogar das Handelsvolumen nachgelassen: An der Börse München beispielsweise wurden nur gut 10.000 Papiere gehandelt, Tage vorher waren es noch 30.000. Die Interessen lassen nach!

