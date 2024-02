ITM Power-Aktie: Endlich der Durchbruch?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power könnte ein Durchbruch gelungen sein, so mutmaßen aktuell Beobachter des Verlaufs des Aktienkurses vom Dienstag. Die Notierungen legten gleich um fast 4 % zu. Das ist an sich bereits ein guter Gewinn. Dabei jedoch klopft die Aktie erstmals seit längerer Zeit zumindest wieder an der Marke von 0,80 Euro an. Damit kann ein erstes Signal dahingehend entstehen, sich in Richtung von 1 Euro zu schieben.

Analysten werden sich freuen. Deren Kursziel geht genau in diese Richtung. Andere bleiben skeptisch.

ITM Power. Es wären immer noch knapp 30 %

Sehr schnell wird der Durchbruch wahrscheinlich nicht gelingen. Denn noch immer fehlen ITM Power zur runden Marke von 1 Euro annähernd 30 %. Dies wissen Statistiker und Charttechniker, die darauf verweisen würden, dass es noch ein weiter Weg sein wird.

Und auch wirtschaftlich orientierte Analysten sind nicht nur zufrieden. Der Wert könnte aus deren Sicht als Leichtgewicht gelten. Trotz der guten Halbjahreszahlen bleibt ITM Power im laufenden Jahr noch im Netto-Verlust-Bereich.

Nur Analysten sehen gegenwärtig die Chance, der Kurs könnte sich um gut 54 % nach oben schieben. Das wären dann mehr als 1,10 Euro!

