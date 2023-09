ITM Power-Aktie: Das Ende naht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Freitag an den Aktienbörsen erneut sehr schwach abgeschnitten. Das Ende naht, heißt es seit Wochen mit Blick auf Kursentwicklungen wie etwa -2,3 % in den zurückliegenden fünf Handelstagen. Denn ITM Power hat den Status eines Penny Stocks inne. Ob das Ende wirklich naht? ITM Power hat schon einige schwierige Zeiten an den Aktienbörsen erlebt. Die jüngsten Kursverluste müssen nicht als Beleg gelten. Im Gegenteil: Zu erwähnen bleibt, dass die Analysten auch jetzt noch von stark ansteigenden Kursen ausgehen.

Die Spekulationen rund um ITM

Die Spekulationen rund um ITM Power können so gedeihen, weil das Unternehmen kaum mit neuen Nachrichten an die Börsen kommt. Das lässt gerade im nun erreichten Penny Stock-Sektor die Aktionäre hervortreten, die mit geringeren Volumina versuchen, die Kurse zu beeinflussen. Dies...