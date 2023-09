ITM Power-Aktie: Eine Katastrophe?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power ist in den vergangenen Tagen erheblich schwächer geworden. Die Aktie mutiert nun zu einem klaren Penny Stock, nachdem der Wert in den Tagen zuvor noch zumindest auf ein vergleichsweise hohes Ergebnis bei der Marktkapitalisierung setzen konnte. Die Prognosen sind indes bei den Analysten noch einmal deutlich besser als das, was der Markt der Aktie von ITM Power derzeit bescheinigt. Die Gewinne könnten teils sensationell ausfallen.

ITM Power: Die große Hoffnung!

ITM Power hat sich nun immerhin auf dem Prüfstand von Alphavalue relativ schlecht geschlagen. Am 25. September wurde dort die neue Einschätzung verbreitet, wie es heißt. Aus der Analyse: “Die EPS-Schätzung für das GJ24 (Geschäftsjahr, d. Red.) wird durch den unerwartet hohen bereinigten EBITDA-Verlust von ITM beeinträchtigt.” Der Verlust sei auf den Hochlauf...