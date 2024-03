ITM Power-Aktie: Dramatischer geht es kaum!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power bzw. die Aktionäre von ITM Power wehren sich gegen das Aus der Aktie im Kampf um ein Comeback. Aktuell liegt der Titel seit Freitag wieder mit 2,7 % vorne. Bemerkenswert ist weiterhin, dass es überhaupt keine Nachrichten aus Großbritannien gibt. Seit Verkündung der Halbjahreszahlen vor einigen Wochen ist Schweigen im Walde – und die Börsen schieben die Aktie teils hin und her. Bemerkenswert daran ist das Handelsvolumen, etwa zu besichtigen an der Börse München. Das Volumen ist in vielen Fällen gering genug – so etwa am Freitag mit 7.000 Papiere bei Preisen von gut 0,60 Euro. Es wurden also gut 4.300 Euro Umsatz gemacht.

Anders herum gesagt: Die Aktie liegt wie Blei in den Regalen. Der Titel hat trotz der guten Halbjahreszahlen mit erwartbaren Umsätzen und Nettoergebnisgrößen keine nennenswerten Aktienfreunde mehr.

ITM Power: Es fehlt

Das lässt aktuell zwei Szenarien zu: Die Aktie erholt sich aus sich selbst heraus wieder, indem plötzlich eine gute Nachricht den Markt erobert. Das allerdings dürfte noch einige Zeit dauern, da nichts aus dem Unternehmen heraus zu hören ist.

Oder das Interesse fällt weiter. Spekulanten sind hier fast unter sich.

