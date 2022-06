ITM Power-Aktie: Ein Debakel!

Die ITM Power-Aktie befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend. In der abgelaufenen Handelswoche verlor die Aktie erneut den Boden und blickt somit auf eine negative Performance in Höhe von 8,9 Prozent zurück. Wie ein Händler zuletzt kommentierte, sei dies ein weiteres „Debakel“. Blicken wir auf die vergangenen 30 Handelstage zurück, so summieren sich die Verluste mittlerweile auf 37,4 Prozent. Inmitten… Hier weiterlesen