ITM Power-Aktie: Die Börsen reagieren

ITM Power hat in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nur an den Aktienbörsen kräftig enttäuscht. Auch die Analysten in Bankhäusern zeigten sich irritiert. Nach schwachen Zahlen war zuletzt der CEO des Wasserstoff-Unternehmens mit dem Vorhaben an die Öffentlichkeit getreten, bald zurückzutreten. Dies wiederum veranlasste das Bankhaus Goldman Sachs, das Kursziel für ITM Power einzukassieren. Die Aktie hat sich an…