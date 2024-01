ITM Power Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmung und Diskussionen der Anleger über die Aktien von Itm Power haben sich in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger über das Unternehmen in etwa gleichem Maße diskutierten wie zuvor.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete Itm Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,82 Prozent, was einer Underperformance von -52,62 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 7,8 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Aktie sogar um 53,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich insgesamt als "Neutral", da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings dominierten in den letzten Tagen die positiven Themen rund um Itm Power.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Itm Power-Aktie aktuell bei 62,13 liegt, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Einstufung von "Neutral".