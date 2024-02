ITM Power Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die britische Firma Itm Power hat in Bezug auf die gezahlte Dividende eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,23 % im Bereich "Elektrische Ausrüstung". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Itm Power-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Itm Power-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Itm Power, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 200 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 234,56 % entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 69,91 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 59,78 GBP liegt, was zu einer Abweichung von -14,49 % führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt derzeit 55,79 GBP, was einer Abweichung von +7,15 % entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Diskussionsintensität zu Itm Power in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Itm Power führt.