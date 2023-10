ITM Power-Aktie: Alarmstimmung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die britische Aktie von ITM hat am Freitag spätestens auf den Alarmknopf gedrückt. Der Titel verlor am Freitag -6,7 %. Damit setzt sich die aktuell ohnehin schwache Phase noch einmal weiter fort. Der Titel hat dabei keine positiven Nachrichten und kaum ein Gerücht. Dabei wurde der Verkauf einer Einheit abgeschlossen. Die Börsen haben sich dafür jedoch kaum interessiert. Das sagt schon vieles über den Stellenwert der Aktie in den Augen der Investoren aus.

ITM Power: Dies sind schlechte Daten

Daher gibt es andere Daten, anhand derer sich ein Trend und damit eine Situation bewerten lässt. Objektiv. Der GD200 ist solch ein Fall, die 200-Tage-Linie. Wenn ein Kurs diesen Indikator überwindet, gilt die Aktie als im Aufwärtstrend befindlich.