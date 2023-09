ITM Power-Aktie: Ähnlich schwach wie Nel Asa?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat in der abgelaufenen Woche mit -7,1 % ein deutliches weiteres rotes Signal von den Finanzmärkten erhalten. Die Aktie hat aber am Montag den Wochenauftakt in den ersten Handelsstunden gleich mit dem Aufschlag von 1,5 % deutlich positiver gestalten können als die Norweger von Nel Asa. Das ist indes fast die einzige besonders gute Nachricht.

ITM Power: Wie viel ist noch übrig?

Am Ende stellt sich aktuell die Frage, wie viel vom Unternehmen an den Aktienmärkten eigentlich noch übrig ist. Die Notierungen haben einen Marktwert in Höhe von 553 Millionen Euro. Dies sind Werte, die fast schon in die Bereiche eines auffälligen Spekulationstitels kommen. In Kombination dazu hat ITM Power die Notierungen von weniger als 0,90 Euro-Cent verteidigt. Dies wiederum entspricht der börsentechnischen Definition eines Penny Stocks....