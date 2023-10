ITM Power-Aktie: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power konnte am Mittwoch gleich in den ersten Handelsstunden einen Aufschlag von mehr als 0,6 % für sich verbuchen. Das ist an sich ein gutes Zeichen, denn die Stimmung ist nicht in allen Lagern so gut. Dennoch: Die Aktie hat noch nicht den entscheidenden Durchbruch nach oben geschafft. Es gibt einige Fragezeichen, die sich auch am Mittwoch und am Donnerstag für den Titel noch stellen.