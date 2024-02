ITM Power-Aktie: 8 % an einem Tag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat aktuell die Börsen in den Bann gezogen. Die Briten haben am Freitag einen Aufschlag von gleich 8 % geschafft. Damit hätten wohl nicht viele gerechnet, nachdem die Aktie zuvor an fünf Handelstagen bereits ein Plus von über 28 % schaffte. Die Notierungen sind zweifelsohne im Erholungsmodus angekommen. Grundlage waren jüngst – in der vergangenen Woche – die starken Halbjahreszahlen. Nun geht es für und mit ITM Power vorwärts. Ob die Schätzungen von Analysten erreicht werden? Die gehen sogar von einem Plus in Höhe von mehr als 62 % aus. Das jedenfalls ist das mittlere Kursziel.

Damit könnte die Aktie von ITM Power auf Kurse von mehr als 1 Euro klettern. Die Notierungen würden in Richtung von 1,10 Euro steigen, so die Annahme. Die Aktie hat enormes Potenzial – oder?

ITM Power: Reicht das?

Die große Frage dürfte sein, ob das, was ITM Power genannt hat, am Ende reichen wird. Denn die Briten haben am Ende weitgehend die Erwartungen erfüllt. Das ist gut und stark, aber noch kein endgültiger Durchbruch, steht zu vermuten. Der Titel hat damit noch immer nicht die Gewinnzone im wirtschaftlichen Ergebnis erreicht. Die Umsätze sind zu schwach, um einen endgültigen Durchbruch als gegeben annehmen zu können.

Aus der Warte der Chartanalysten wäre es sicherlich wichtig, nun auch die Marke von 1 Euro zu avisieren. Hier fehlen noch 28 Cent. Das wiederum wird dazu führen, dass der Titel noch einmal ca. 40 % gewinnen muss, um in den Hausse-Modus zu gelangen.

Daher gilt: ITM Power ist in einer fast sensationellen Erholungsphase. Dennoch hat die Aktie noch nicht vollkommen alles abgeräumt, was an Zweifeln besteht. Ob die Analysten mit der Kursschätzung von mehr als 60 % richtig liegen, ist am Ende offen. Bewegungen in der neuen Woche wären indes nicht überraschend.

