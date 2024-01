ITM Power: Achtung wichtig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power ist in den vergangenen Tagen den Schritten des Konkurrenten Plug Power nicht hinterher gelaufen. Während Plug Power binnen Wochenfrist ein Plus von gut 26 % schaffte, ging es für ITM Power am Ende noch gerade einmal neutral aus. Am Freitag gewannen die Briten am Markt in etwa 2,4 %. Das reicht aber hinten und vorne nicht.

Wichtig für ITM Power

Wichtig bleibt und blieb vor allem, dass der Titel es nicht schafft, sich mit guten wirtschaftlichen Aussichten nach vorne zu schieben. Die Zahlen für das laufende Jahr sollen steigen. Dennoch: Der Umsatz wird mit gut 22 Millionen Euro nicht reichen, um Gewinne zu produzieren. Dennoch: Analysten glauben an ein Plus von 111 %! Dies sind die durchschnittlichen Schätzungen, die aktuell über Marketscreener noch verbreitet werden.

