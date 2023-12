ITM Power: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Am Freitag vor dem Weihnachtsfest hat ITM Power einen Aufschlag von fast 0,8 % geschafft. Immerhin, könnte man meinen. Vorsicht, so die anderen. Denn das Unternehmen hat zwar innerhalb einer Woche ein Plus von fast 2 % schaffen können. Dennoch fehlt es an einer glaubwürdigen Erholung. Die Aktie liegt im laufenden Jahr mit -37 % hinten. Der Titel hat demnach nicht davon profitiert, dass das Unternehmen innerhalb von kurzer Zeit zwei Nachrichten [...] Hier weiterlesen