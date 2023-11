ITM Power: Der Abschied!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ein Abschied auf Raten zeigt sich bei ITM Power. Die Briten sind mit dem Minus von -5,4 % am Donnerstag ausgesprochen verhalten in den Rest der Woche gestartet. Das bedeutet: Die Aktie ist in einem massiven und fast kaum umkehrbaren Abwärtstrend. So zumindest sehen es die charttechnischen und die technisch orientierten Analysten mit Blick auf die Kursverluste. Die sind mittlerweile wieder dramatisch.

Das passiert bei ITM Power

Die Nachrichtenlage rund um die Briten ist bedauerlich dünn. Es gibt bis auf die Meldung, wonach “effizienzsteigernde Stacks” an den Markt kommen sollen (diese Nachricht ist eine Woche alt) kaum Neuigkeiten. Damit bleibt die Börse auf den wirtschaftlichen Einschätzungen sitzen.

Der Titel hat in den vergangenen Tagen ein Hin und Her gesehen. Am Montag noch ging es zum Auftakt der Woche nur um 1,1 %...