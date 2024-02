ITM Power: Der Abgesang!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das britische Wasserstoff-Unternehmen ITM Power scheint den Vorbildern von Nel Asa und Plug Power zu folgen. Am Freitag ging es um gleich -2,6 % abwärts. Das ist noch nicht viel. In Summe aber geht es in Richtung Nulllinie – tendenziell. Denn ITM Power hat alleine in den vergangenen fünf Handelstagen einen Abschlag in Höhe von mehr als 11 % hinnehmen müssen. Das sagt fast alles.

ITM Power: So nicht

Die vormaligen Kursgewinne sind jedenfalls wieder vom Tisch genommen. Zuvor hatte ITM Power einen kurzzeitigen Ausflug nach oben hinter sich gebracht. Der Titel wähnte sich sogar auf dem Weg, vielleicht dem Getto der Penny Stocks zu entfliehen. Denn: Die Aktie hatte sich teils auf bis zu 0,80 Euro geschoben.

Hintergrund waren starke Halbjahreszahlen. ITM Power schaffte es, die Börsen nicht zu enttäuschen. Das ist an sich bereits eine Ausnahme in diesem Sektor. Das hatten die Börsen mit Gewinnen von zeitweise mehr als 30 % in einer Woche belohnt. Nun dreht sich der Wind.

ITM Power ist im Sog von Nel Asa und Plug Power. Derzeit gibt es auch keine neuen Zahlen. Nur eine Hoffnung: Die Zahlen von Nel Asa und Plug Power am 28.2. und am 7.3. mögen gut sein!

