ITM Power: Abgesang!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Mittwoch in den ersten Stunden am Börsenplatz weitere -2,2 % abgegeben. Das kommt mittlerweile fast einem Abgesang des Energie-Titels aus Großbritannien gleich. Denn die Aktie ist nach einer insgesamt guten Woche nun auch über den Zeitraum von fünf Handelstage wieder im roten Bereich. Der Titel hat damit eine kurzfristig ebenso starke Abwärtsfahrt angenommen wie etwa Plug Power oder Nel Asa, die bekannteren Konkurrenten.

ITM Power: Wenig einzuordnen

Dabei hat ITM Power durchaus eine nicht unerhebliche Nachricht auf den Markt gebracht. Das Unternehmen bringt eigenen Angaben zufolge einen “Hybrid-Stack” auf den Markt. Dieser soll die Kunden bemächtigen, die Effizienz – bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff – um 10 % zu erhöhen. Diese Stacks beeinflussen die “Betriebsabläufe von Unternehmen”, so die...