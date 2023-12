ITM Power: 8 %!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Briten von ITM Power haben in der laufenden Woche ein Plus von fast 8 % geschafft (rückblickend für fünf Handelstage). Am Montag ging es minimal aufwärts. Es stellt sich die Frage, wie die Aktie sich in den kommenden Wochen verhalten wird – denn neue Zahlen erwarten die Börsen an sich nicht. Kürzlich hat die Unternehmensleitung angekündigt, die Jahresprognose würde aufrecht erhalten. Immerhin – aber auf [...] Hier weiterlesen