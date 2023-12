ITE Aktie: Das war ja klar …

Die IT-Firma Ite wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 42,68 liegt. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,33 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -13,33 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser kurzfristigen Basis.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ite in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +19,71 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt das Unternehmen um 30,24 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Ite hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.