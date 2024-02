ITE Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Ite hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -17,5 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +7,5 Prozent für Ite bedeutet. Der gesamte "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -21,07 Prozent, wobei Ite um 11,07 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ite ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Ite ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 42,59) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Ite daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ite beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,86 im neutralen Bereich, was Ite insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse einbringt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Ite-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,024 HKD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält Ite daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.