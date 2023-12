ITC Properties Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Scor":

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger vorgenommen werden. Analysten haben die sozialen Plattformen auf Itc Properties untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Itc Properties diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Indikator, der herangezogen wurde, um die Performance der Itc Properties-Aktie zu bewerten, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser besagt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, basierend auf einem RSI-Wert von 77 für die letzten 7 Tage und einem Wert von 78,26 für die letzten 25 Tage. Daher wird die Itc Properties-Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Itc Properties wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt lag und die Rate der Stimmungsänderung gering war, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Abschließend wurde eine technische Analyse durchgeführt, die auf einen Rückgang des Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage hindeutet. Auf dieser Basis erhält die Itc Properties-Aktie auch in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale bis negative Bewertung für die Itc Properties-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.