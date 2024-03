ISS Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Iss A- hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Industriebranche eine negative Performance von -17,58 Prozent gezeigt, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", die eine mittlere Rendite von 10,01 Prozent aufweist, liegt Iss A- mit einer Rendite von 27,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Iss A- festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Iss A- war zuletzt positiv, mit ausschließlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Der Markt konzentrierte sich in den letzten Tagen insbesondere auf positive Themen rund um Iss A-, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Iss A--Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage kaum Veränderungen aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die gleiche Bewertung gilt auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält die Iss A--Aktie somit in allen untersuchten Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.