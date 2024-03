ISS Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "ISS":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iss A- beträgt 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,27 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Überbewertung um etwa 27 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Iss A- eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für Iss A- liegt bei 65,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Iss A--Aktie aktuell bei 124,11 DKK liegt, was einer Abweichung von -1,94 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 121,7 DKK entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 128,45 DKK, was einer Abweichung von -5,25 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Iss A- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Iss A- festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Iss A- für diese Stufe daher ein "Neutral".