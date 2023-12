ISR Capital Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Energy Fuels":

Bei Reenova Investment gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch hier wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigen an, dass Reenova Investment weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Finanzsektor hat Reenova Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von 50 Prozent erzielt, was 57,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.