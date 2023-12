ISP Global Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Isp Global wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass Isp Global weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wobei Isp Global auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und die Diskussionen in den sozialen Medien sich nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Isp Global beschäftigten.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses in der Informationstechnologie-Branche liegt die Rendite von Isp Global bei -12,55 Prozent, mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Kommunikationsausrüstung-Branche beträgt die Rendite von Isp Global 0,62 Prozent weniger als der Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Isp Global derzeit +6,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +16,67 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält das Isp Global-Wertpapier aufgrund dieser Analysen ein "Neutral"-Rating.