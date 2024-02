ISP Global Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Isp Global. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über Isp Global deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende wird Isp Global mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (5,61 %) als schlecht bewertet, da die Differenz 5,61 Prozentpunkte beträgt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index, kurz RSI, herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Isp Global bei 58,06, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,74, wodurch für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Isp Global.