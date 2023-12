ISC Business Technology Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Isc Business hat derzeit ein KGV von 36,93, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Isc Business im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,52 Prozent erzielt, was 35,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die überdurchschnittliche Performance führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der kurzfristige RSI für Isc Business bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine negative Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis beruht, liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Isc Business daher eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Isc Business derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,88 %. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite erhält die Aktie eine negative Bewertung in diesem Bereich.