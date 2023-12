ISC Business Technology Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens Isc Business liegt aktuell bei 36,93, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 liegt und daher als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Isc Business auf dieser Stufe.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei den IT-Dienstleistungen (22,92 %) weist Isc Business keine Dividendenausschüttung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt das Unternehmen weder besonders viel noch wenig Beachtung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Isc Business-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Isc Business derzeit auf 2,21 EUR, während der aktuelle Kurs bei 2,4 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,6 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,41 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -0,41 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Isc Business-Aktie daher die Gesamtnote "Gut".