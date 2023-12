ISC Business Technology Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Aktie von Isc Business bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen um 22,93 Prozentpunkte niedrigeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Isc Business im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,52 Prozent erzielt, was 41,27 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche IT-Dienstleistungen beträgt 6,77 Prozent, und Isc Business liegt aktuell 35,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Isc Business beträgt derzeit 36, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 76 haben. Dies bedeutet, dass Isc Business aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität von Isc Business eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Isc Business daher als "Neutral"-Wert betrachtet.