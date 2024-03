ISB Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktie der Isb wird derzeit unter Berücksichtigung der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1389 JPY, was einem Abstand von -5,68 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 1472,71 JPY entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1466,56 JPY ergibt sich mit -5,29 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt fällt die Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume demnach "Schlecht" aus.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, wodurch die Isb-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Isb-Aktie beträgt 53,13, was auf Basis der Dynamik des Aktienkurses eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,31, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Isb ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Einschätzung der Anleger-Stimmung auf "Neutral" lautet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung von "Neutral".

