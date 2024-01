ISB Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Isb-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,45 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Isb-Aktie als "Neutral" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Isb auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse beinhaltet die Verwendung trendfolgender Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt, wird betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Isb-Aktie liegt derzeit bei 1438,18 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 1470,4 JPY führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wird das Sentiment und der Buzz, also die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz, betrachtet. Bei Isb wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für die Isb-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.