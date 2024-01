IReader löst Jubelsturm aus!

In den letzten zwei Wochen wurde über Ireader in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale, wodurch Ireader insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Für Ireader ergibt sich ein kurzfristiger 7-Tage-RSI von 60,55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI liegt bei 60,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Ireader-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert, der unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Ireader in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +33,25 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Ireader um 36,4 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.